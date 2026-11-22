Barcelona-Villarreal maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
İspanya La Liga'da 13. hafta Barcelona-Villarreal maçıyla sürüyor. Liderliğini korumak isteyen ev sahibi, son haftalarda toparlanan rakibine karşı sahaya çıkacak. Peki, Barcelona-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nereden izlenir? İşte detaylar...
Barcelona-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya La Liga'da 13. hafta mücadelesinde Barcelona, Villarreal'i konuk ediyor. Hansi Flick'in liderliğindeki Katalan ekibi, milli aranın ardından lige galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Villarreal ise son haftalardaki yükselişini güçlü rakibi karşısında devam ettirmeyi hedefliyor. Peki, Barcelona-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona-Villarreal maçı nereden canlı izlenir? İşte detaylar...
BARCELONA-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona-Villarreal maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. İspanya La Liga'nın 13. haftasındaki mücadele, Barcelona'nın sahası Spotify Camp Nou'da oynanacak.
Karşılaşma, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
BARCELONA VE VILLARREAL LİGDEKİ DURUMU
Barcelona, 2026-2027 sezonunda oynadığı 12 La Liga maçında 11 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 33 puana ulaştı. Hansi Flick'in öğrencileri, Villarreal karşılaşmasına lider olarak çıkıyor.
Villarreal ise 12 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Topladığı 15 puanla 8. sırada bulunan konuk ekip, Barcelona deplasmanında üst sıralara yaklaşmak istiyor.