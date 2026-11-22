Serie A'da gözler Bergamo'ya çevrildi. Atalanta, milli maç arasının ardından Inter karşısında sahasında önemli bir sınava çıkıyor. Konuk ekip ise zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, Atalanta-Inter maçı hangi gün, saat kaçta ve nereden canlı izlenebilecek?

Atalanta-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'da milli ara sonrası heyecan Atalanta-Inter mücadelesiyle devam ediyor. Bergamo temsilcisi Atalanta, taraftarı önünde önemli bir galibiyet elde etmek isterken Inter, lider Lazio ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giymesi beklenen mücadele öncesinde futbolseverler yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Atalanta-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

ATALANTA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atalanta-Inter karşılaşması, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. İtalya Serie A'nın 12. haftasındaki mücadele, Bergamo'da bulunan New Balance Arena'da oynanacak.

ATALANTA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Atalanta-Inter maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı S Sport 2'nin bulunduğu televizyon platformlarından ve S Sport Plus dijital yayın hizmetinden takip edebilecek.

ATALANTA-INTER MUHTEMEL 11'LERİ

İtalyan basınında yer alan maç önü değerlendirmelerine göre Atalanta'nın hücum hattında Nikola Krstovic ve Charles De Ketelaere'nin görev alması bekleniyor. Inter'de ise Hakan Çalhanoğlu orta sahadaki önemli seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Atalanta muhtemel 11: Carnesecchi, Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, Kessie, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Rowe, Krstovic.

Inter muhtemel 11: Josep Martinez, Pavard, Bisseck, Bastoni, Spence, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Curtis Jones, Dimarco, Marcus Thuram, Pio Esposito.

Karşılaşmada hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Maresca'nın yardımcılıklarını Marcello Rossi ve Vito Mastrodonato üstlenirken VAR görevini Matteo Gariglio yürütecek. AVAR'da ise Aleandro Di Paolo bulunacak.

ATALANTA-INTER MAÇI CANLI TAKİP EKRANI