Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fuzul-Fenerbahçe Tarfin derbisi yaşanacak. Ezeli rakipler 9. haftada kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş Fuzul-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi nerede oynanacak, bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında basketbolseverleri önemli bir derbi bekliyor. Beşiktaş Fuzul, Fenerbahçe Tarfin'i İstanbul'da ağırlayacak. Sezonun ilk sekiz haftasında farklı galibiyet sayıları yakalayan iki ekip, kritik mücadeleden üç değil, iki puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Beşiktaş Fuzul-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev karşılaşma nereden izlenir? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ FUZUL-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fuzul ile Fenerbahçe Tarfin arasındaki basketbol derbisi, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesi, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ FUZUL-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Fuzul-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması, beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbol Süper Ligi'nin yayıncı kuruluşu, derbiyi saat 20.30'dan itibaren basketbolseverlerle buluşturacak.

BEŞİKTAŞ FUZUL VE FENERBAHÇE TARFİN LİGDE KAÇ GALİBİYET ALDI?

Fenerbahçe Tarfin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk sekiz haftasında altı galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertli ekip, dokuzuncu haftaya üst sıralardaki takımlar arasında girdi.

Beşiktaş Fuzul ise geride kalan sekiz maçta dört kez kazandı, dört kez mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe Tarfin'i yenerek galibiyet sayısını beşe yükseltmeyi amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ FUZUL-FENERBAHÇE TARFİN SON MAÇINI KİM KAZANDI?

İki takım, 22 Eylül 2026 tarihinde 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe Tarfin 72-59 kazanarak kupaya uzandı.

Bu sonuç, iki ekibin 2026-2027 sezonundaki rekabetine önemli bir başlangıç oldu. Beşiktaş Fuzul, ligdeki yeni buluşmada rakibi karşısında galibiyet arayacak.