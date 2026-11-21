İspanya La Liga'da Real Madrid, Celta Vigo karşısında zirve takibini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Mourinho'nun kadro tercihlerinde Arda Güler'in yeri ne olacak? Real Madrid-Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hangi oyuncular forma giyemeyecek?

Real Madrid-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Celta Vigo'yu konuk ediyor. Jose Mourinho yönetimindeki eflatun-beyazlılar, üst üste aldığı galibiyetlerle yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Celta Vigo ise güçlü rakibine karşı deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid'de Arda Güler ve cezasını tamamlayan Vinicius Junior'un durumu dikkat çekiyor. Peki, Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi, takımlarda kimler eksik? İşte ayrıntılar...

REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Celta Vigo maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. La Liga'nın 13. haftasındaki mücadeleye İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

REAL MADRID-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Celta Vigo arasındaki mücadele, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı S Sport'un bulunduğu televizyon platformları ve S Sport Plus'ın abonelik hizmeti aracılığıyla takip edebilecek.

REAL MADRID-CELTA VIGO MUHTEMEL 11'LERİ

Karşılaşmanın kesin ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Sports Mole'un maç önü değerlendirmesinde iki takım için öngörülen kadrolar şöyle:

Real Madrid muhtemel 11: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Arda Güler, Yan Diomande, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé.

Celta Vigo muhtemel 11: Radu, Javi Rodríguez, Cáceres, Marcos Alonso, Javi Rueda, Antañón, Burcio, Carreira, Iago Aspas, Pablo Durán, Swedberg.