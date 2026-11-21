Manchester City-Fulham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, Fulham'ı Etihad Stadı'nda konuk ediyor. Manchester ekibi kötü gidişata son vermek, Londra temsilcisi ise zorlu deplasmandan puanla dönmek istiyor. Peki, Manchester City-Fulham maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?