Manchester City-Fulham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, Fulham'ı Etihad Stadı'nda konuk ediyor. Manchester ekibi kötü gidişata son vermek, Londra temsilcisi ise zorlu deplasmandan puanla dönmek istiyor. Peki, Manchester City-Fulham maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?
Manchester City-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Fulham, 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında yeniden galibiyet serisi yakalamak isteyen Manchester ekibi, milli aranın ardından taraftarının önüne çıkıyor. Fulham ise deplasmanda alacağı puanlarla alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Peki, Manchester City-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte detaylar...
MANCHESTER CITY-FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City ile Fulham arasındaki İngiltere Premier Lig 11. hafta karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 15.30'da (TSİ) başlayacak.
Milli aranın ardından oynanacak mücadelede Manchester City ev sahibi olacak. İki ekip de ligdeki hedefleri doğrultusunda sahadan puanla ayrılmaya çalışacak.
MANCHESTER CITY-FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Manchester City-Fulham karşılaşması Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun ilgili kanalından maçı izleyebilecek.
beIN SPORTS'un resmî haftalık yayın programında mücadeleye yer verildi. Karşılaşma, Premier Lig'in Türkiye'deki yayın hakları kapsamında futbolseverlerle buluşacak.
MANCHESTER CITY VE FULHAM PUAN DURUMU
Manchester City, Premier Lig'de geride kalan 10 karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Enzo Maresca yönetimindeki takım, topladığı 21 puanla 3. sırada bulunuyor.
Fulham ise aynı dönemde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Álvaro Arbeloa'nın çalıştırdığı Londra temsilcisi, 10 puanla 15. basamakta yer alıyor.