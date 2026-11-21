Nice-Paris Saint-Germain maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?
Fransa Ligue 1'de milli ara sonrası Nice ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. Lider PSG'nin galibiyet serisi, sahasında yenilgi yaşamayan Nice'in önünde sınanacak. Peki, Nice-Paris Saint-Germain maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kadrolarda son durum ne? İşte detaylar...
Nice-Paris Saint-Germain maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain, 11. hafta mücadelesinde Nice deplasmanına çıkıyor. Luis Enrique yönetimindeki başkent ekibi, milli ara dönüşünde galibiyet serisini devam ettirerek zirvedeki konumunu korumayı amaçlıyor. Ev sahibi Nice ise son haftalardaki yükselişini lider karşısında da sürdürmek istiyor. Peki, Nice-Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden izlenir? İki takımın son durumu nasıl? İşte detaylar...
NICE-PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa Ligue 1'in 11. haftasındaki Nice-Paris Saint-Germain karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.
Mücadele, Fransa'nın Nice kentindeki Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak. İki takım, milli maç arasının ardından ligdeki ilk karşılaşmasına çıkacak.
NICE-PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI HANGİ KANALDA?
Nice-Paris Saint-Germain maçı, Türkiye'de beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Futbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS abonelikleri aracılığıyla televizyondan takip edebilecek. Mücadele, uygun abonelik kapsamında TOD üzerinden de izlenebilecek.
Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia'nın forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Luis Enrique, Marquinhos'un oynamaya hazır olduğunu belirtirken milli takımlardan dönen futbolcuların fiziksel durumlarının da değerlendirildiğini açıkladı.