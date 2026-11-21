Nice-Paris Saint-Germain maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta?

Fransa Ligue 1'de milli ara sonrası Nice ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. Lider PSG'nin galibiyet serisi, sahasında yenilgi yaşamayan Nice'in önünde sınanacak. Peki, Nice-Paris Saint-Germain maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kadrolarda son durum ne? İşte detaylar...