Premier Lig'de Newcastle United, lider Arsenal'i St James' Park'ta konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki Arsenal deplasman engelini aşabilecek mi? Newcastle United-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Saka ve Zubimendi oynayacak mı, hakem kim, muhtemel 11'ler nasıl?

Newcastle United-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Newcastle United, lider Arsenal'i St James' Park'ta ağırlıyor. Mikel Arteta yönetimindeki Londra temsilcisi, şampiyonluk yarışında hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Newcastle United ise sahasında güçlü rakibini mağlup ederek ligde yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Peki, Newcastle United-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, iki takımın eksikleri ve muhtemel kadroları nasıl? İşte ayrıntılar...

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United-Arsenal maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da (TSİ) başlayacak. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki karşılaşmaya Newcastle kentindeki St James' Park Stadyumu ev sahipliği yapacak.

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United ile Arsenal arasındaki mücadele, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Digiturk ve beIN CONNECT platformları üzerinden ilgili abonelik kapsamında takip edilebilecek.

NEWCASTLE UNITED-ARSENAL MUHTEMEL 11'LERİ

Sports Mole'un 20 Kasım tarihli maç önü değerlendirmesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri paylaşıldı. Kesin kadrolar karşılaşma öncesinde resmen açıklanacak.

Newcastle United muhtemel 11: Hornicek, Dedic, Thiaw, Burn, Hall, Steur, Gonzalez, Murphy, Fernandez-Pardo, Barnes, Osula.

Arsenal muhtemel 11: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimaraes, Rice, Madueke, Odegaard, Tzolis, Havertz.