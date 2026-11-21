Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor karşılaşması, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında heyecanı artırıyor. Ev sahibi ekip saha avantajını değerlendirmeyi, konuk takım ise kritik deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Peki, maç ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Boluspor ile karşı karşıya geliyor. İstanbul temsilcisi taraftarı önünde galibiyet almayı hedeflerken Boluspor, deplasmanda önemli bir sonuç elde etmenin hesaplarını yapıyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri öncesinde maçın yayın detayları araştırılıyor. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadelede hangi hakem görev yapacak? İşte detaylar...

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-BOLUSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor mücadelesi TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyenler TRT Spor'u tercih edebilecek. beIN SPORTS 2 yayınına ise ilgili abonelik kapsamında erişilebilecek.

TRENDYOL 1. LİG 15. HAFTASINDA İKİ TAKIMIN HEDEFİ

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Boluspor karşısında kazanarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. İstanbul ekibinin sahasında alacağı sonuç, haftanın kalan karşılaşmaları öncesinde önem taşıyor.

Boluspor ise deplasmandaki mücadelede puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekibin İstanbul'daki performansı, ligdeki çıkış arayışında belirleyici olacak.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak