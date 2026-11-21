Metro Holding Kayserispor ile SMS Grup Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaşacak. Ev sahibi zirve takibini sürdürmek, konuk ekip deplasmanda çıkış yakalamak istiyor. Peki, mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç nerede oynanacak?

Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı Metro Holding Kayserispor ile SMS Grup Sarıyer arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında üst sıralarda bulunan Kayseri ekibi, iç saha avantajını kullanarak üç puana ulaşmayı amaçlıyor. SMS Grup Sarıyer ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak ligde yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Peki, Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşmanın hakemi kim? İşte detaylar...

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR-SMS GRUP SARIYER MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Metro Holding Kayserispor ile SMS Grup Sarıyer arasındaki Trendyol 1. Lig 15. hafta karşılaşması, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda yapılacak mücadelede ev sahibi ekip taraftarının desteğini arkasına alacak. Konuk takım ise deplasmanda puan kazanmanın hesaplarını yapacak.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR-SMS GRUP SARIYER MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer mücadelesi TRT Spor ve beIN SPORTS HABER'den canlı yayınlanacak.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR-SMS GRUP SARIYER MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN FORMU

Kayseri temsilcisi, 2 Kasım'da Muğlaspor'u 6-0 mağlup ettikten sonra 8 Kasım'da Eminevim Ümraniyespor'a 2-1 yenildi. Ev sahibi ekip, taraftarının önünde yeniden üç puan almak istiyor.

SMS Grup Sarıyer ise son üç lig karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. İstanbul ekibi, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü karşısındaki yenilgilerin ardından Alagöz Holding Iğdır FK ile berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer maçında Ömer Faruk Gültekin'in düdük çalacağını duyurdu.