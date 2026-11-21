İstanbulspor ile KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig’de 15. hafta mücadelesinde buluşuyor. Puan tablosunda farklı hedeflerle sahaya çıkacak iki takımın maçında gözler yayın programında. Peki, İstanbulspor-Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbulspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaşıyor. Ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor, sahasında kazanarak alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Play-off hattındaki yerini korumayı amaçlayan Ankara temsilcisi ise üç puan hedefiyle İstanbul'a geliyor. Peki, İstanbulspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele hangi statta oynanacak? İşte detaylar...

İSTANBULSPOR-KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki İstanbulspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü mücadelesi 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı programa göre karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. İstanbulspor, mücadelenin ev sahibi takımı olacak.

İSTANBULSPOR-KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN VAR MI?

İstanbulspor ile KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü arasındaki mücadele TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX 2 kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

İSTANBULSPOR VE KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ SON MAÇTA NE YAPTI?

İstanbulspor, 14. haftada Orfa Yapı Pendikspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alan İstanbul temsilcisi, milli aranın ardından çıkışını sürdürmek istiyor.

KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü de Manisa Futbol Kulübü karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ankara ekibi, Esenyurt'ta üst üste ikinci galibiyetini almak için mücadele edecek.