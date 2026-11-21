Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Mardin 1969 Spor, Bandırmaspor'u konuk ediyor. Üst sıraları hedefleyen ev sahibiyle çıkış arayan konuk takımın mücadelesi öncesi gözler yayın programına çevrildi. Peki, maç saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte detaylar...

Mardin 1969 Spor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...



Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı Mardin 1969 Spor ile Bandırmaspor arasındaki karşılaşmayla devam ediyor. Sezona güçlü bir başlangıç yapan Mardin temsilcisi, sahasında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını korumayı amaçlıyor. Bandırmaspor ise deplasmanda alacağı olumlu sonuçla ligde yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Peki, Mardin 1969 Spor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, canlı yayın şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

MARDİN 1969 SPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasındaki Mardin 1969 Spor-Bandırmaspor karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. İki takım, Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

MARDİN 1969 SPOR-BANDIRMASPOR HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mardin 1969 Spor-Bandırmaspor karşılaşması, TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1 kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadele, TRT Spor aracılığıyla şifresiz izlenebilecek.

MARDİN 1969 SPOR VE BANDIRMASPOR SON MAÇLARINDA NE YAPTI?

Mardin 1969 Spor, milli ara öncesindeki son karşılaşmasında Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-lacivertli ekip, Bandırmaspor sınavına kadar geçen süreçte hazırlıklarını sürdürdü.

Konuk Bandırmaspor ise son lig maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Balıkesir ekibi, Mardin deplasmanında bu mağlubiyetin ardından puan kazanmayı amaçlıyor.