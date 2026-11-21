Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor karşısında sahasındaki başarılı seriyi sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibi ise deplasman performansına güveniyor. Peki, maçın günü, saati ve canlı yayın kanalı ne? Detaylar haberimizde...

Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...



Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor, Diyarbakır'da kozlarını paylaşıyor. Sezona etkili bir başlangıç yapan Amed Sportif Faaliyetler, evindeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda elde ettiği sonuçlarla rakibine karşı önemli bir sınava çıkacak. Peki, Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma canlı olarak nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

AMED SPORTİF FAALİYETLER-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Diyarbakır Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun abonelik hizmetleri üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

AMED SPORTİF FAALİYETLER-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI HAKEMİ BELLİ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonunun hakem atamasına göre Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek. Mücadelede Bahtiyar Birinci ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

AMED SPORTİF FAALİYETLER İÇ SAHADA HENÜZ PUAN KAYBETMEDİ!

Amed Sportif Faaliyetler, bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 6 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Diyarbakır ekibi, bu karşılaşmalarda 19 gol atıp 4 gol yedi.

Ligde 23 puanla üçüncü basamakta yer alan Besnik Hasi'nin öğrencileri, Çaykur Rizespor karşısında da iç saha serisini devam ettirmek istiyor.