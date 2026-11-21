Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?
Bundesliga'da milli ara sona ererken Borussia Mönchengladbach ve Borussia Dortmund kritik mücadelede buluşuyor. Namağlup Dortmund zirvede kalmayı, ev sahibi Gladbach ise kötü gidişi bitirmeyi hedefliyor. Peki, randevu saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Almanya Bundesliga'da zirve yarışının önemli ekiplerinden Borussia Dortmund, 10. haftada Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. Niko Kovac yönetimindeki sarı-siyahlılar, milli ara dönüşünde galibiyet serisini sürdürerek liderlik yarışında avantaj yakalamak istiyor. Alexander Blessin'in çalıştırdığı Mönchengladbach ise taraftarının desteğiyle sezonun ikinci lig galibiyetine ulaşmayı hedefliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nereden izlenir? İşte detaylar...
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bundesliga'nın 10. haftasındaki Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.
Almanya'nın Mönchengladbach kentindeki ista-Borussia-Park, iki takım arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, milli maç arasının ardından Bundesliga'nın yeniden başlamasıyla oynanacak.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund karşılaşması, S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND REKABETİNDE SON DURUM
İki takım, Bundesliga tarihinde 109. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 108 lig mücadelesinde Borussia Dortmund 46 galibiyet alırken Borussia Mönchengladbach 33 kez kazandı.
Dortmund, rakibine karşı son 7 lig maçının yalnızca birini kaybetti. Ancak Mönchengladbach, iki ekibin 2025-2026 sezonundaki son karşılaşmasını 1-0 kazanarak dikkat çekmişti.