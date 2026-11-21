Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?

Bundesliga'da milli ara sona ererken Borussia Mönchengladbach ve Borussia Dortmund kritik mücadelede buluşuyor. Namağlup Dortmund zirvede kalmayı, ev sahibi Gladbach ise kötü gidişi bitirmeyi hedefliyor. Peki, randevu saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...