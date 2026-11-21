Lille-Lyon maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?
Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Lille, Lyon'u ağırlıyor. İkinci sıradaki ev sahibi, güçlü iç saha serisini sürdürmek isterken Lyon yeni teknik direktörüyle sahaya çıkacak. Peki, Lille-Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 11. haftanın önemli mücadelelerinden birinde Lille ile Lyon karşı karşıya geliyor. İkinci sırada bulunan Lille, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürerek liderlik yarışında puan kaybetmek istemiyor. Lyon ise teknik direktör değişiminin ardından yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, Lille-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Berke Özer oynayacak mı? İşte ayrıntılar...
LILLE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lille-Lyon maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Ligue 1'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaya Fransa'nın Villeneuve-d'Ascq kentindeki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy ev sahipliği yapacak.
Ev sahibi Lille, 10 hafta sonunda ikinci sırada bulunuyor. Lyon ise üst sıralardaki rakibine karşı kazanarak aradaki puan farkını azaltmayı hedefliyor.
LILLE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Lille-Lyon karşılaşması, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransa Ligue 1'in 11. haftasındaki mücadele, Türkiye'de yayıncı kuruluşun abonelik sistemi üzerinden takip edilebilecek.
LILLE-LYON MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU
Lille, Ligue 1'de oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 21 puanla ikinci sıraya yerleşen ev sahibi ekip, liderlik yarışındaki iddiasını sürdürüyor.
Lyon ise 17 puanla beşinci sırada bulunuyor. İki takım arasında dört puan fark bulunurken konuk ekip, Lille deplasmanında kazanarak üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.
LILLE-LYON MAÇINDA BERKE ÖZER OYNAYACAK MI?
Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer'in Lyon karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ligue 1'in yayımladığı muhtemel kadroda 26 yaşındaki file bekçisine kalede yer verildi.