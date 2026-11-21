Çılgın Sayısal Loto 21 Kasım 2026 Cumartesi çekilişinin sonuçları belli oldu. Kupon kontrolü yapanlar kazanan numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları ile büyük ikramiyenin durumuna odaklandı. Peki, 6 bilen var mı, ikramiye devretti mi? İşte sonuç sorgulama bilgileri...

Çılgın Sayısal Loto'da 21 Kasım 2026 Cumartesi çekilişi tamamlandı. Gerçekleştirilen 139. çekilişin ardından şans oyunu tutkunları, kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için sonuçları araştırmaya başladı. Haftanın üçüncü çekilişinde kazandıran altı numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar rakamları da açıklandı. Peki, 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları neler? Büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu, 6 bilen çıktı mı? MPİ sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO 21 KASIM 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango Online üzerinden takip edilen Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Kasım Cumartesi günkü 139. çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişte belirlenen 6 numara, Joker ve SüperStar sonuçlarının ardından gözler ikramiye dağılımına çevrildi.

21 KASIM SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR:

3-33-35-51-52-54 Joker: 61 SüperStar: 51

MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

21 Kasım tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesinden sorgulama yapabiliyor. Çekiliş sonuçları bölümünde 21 Kasım 2026 tarihi seçilerek kazanan sayılar ve ikramiye dağılımı görüntülenebiliyor.

21 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari

Çılgın Sayısal Loto'da ana ikramiye kategorisinin yanı sıra 5+1, 5, 4, 3 ve 2 bilen kategorileri de bulunuyor. Katılımcıların kazanacağı tutarlar, çekilişteki doğru tahmin sayısına ve ilgili kategoriye ayrılan ikramiye miktarına göre belirleniyor.

SüperStar seçeneği, Çılgın Sayısal Loto kuponlarına ek bir oyun imkânı sunuyor. Çekilişte altı ana sayı ve Joker'den ayrı belirlenen SüperStar numarasıyla ilgili sonuçlar da resmî çekiliş bilgilerinde yer alıyor.