Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Başkentte oynanacak maç öncesi iki takımda son durum ne? Maç hangi gün, saat kaçta ve nereden izlenebilir? Volkan Demirel kulübede olacak mı?

Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...



Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Ankara'da kozlarını paylaşıyor. Ligin alt sıralarından uzaklaşmayı hedefleyen iki ekip için karşılaşma büyük önem taşıyor. Gençlerbirliği, sahasında taraftar desteğiyle üç puana ulaşmak isterken son 6 lig maçını kaybeden Gaziantep FK, kötü serisini sonlandırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, takımlarda son durum ne? İşte ayrıntılar...

GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FK MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. İki takımın mücadelesi, başkent Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FK CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, Digiturk yayınları ve TOD platformunun ilgili abonelik paketleri aracılığıyla takip edilebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LERİ

İki takımın sahaya çıkacağı kesin ilk 11'ler karşılaşma öncesinde duyurulacak. Ajansspor'un maç önü değerlendirmesinde yer alan muhtemel kadrolar ise şu şekilde:

Gençlerbirliği muhtemel 11: İrfan Can, Pereira, Arda, Diabate, Hamza, Niasse, Oğulcan, Tongya, Traore, Gouveia, Mendes.

Gaziantep FK muhtemel 11: Ataberk, Perez, Abena, Sylla, Kerim, Bacuna, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Stewart.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevlendirmesine göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.