Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, Leeds United'ı konuk ediyor. Chelsea son lig yenilgisini telafi etmek, Leeds ise Tottenham galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Chelsea-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kadrolarda kimler eksik?

Chelsea-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea, Leeds United'ı konuk ediyor. Milli aranın ardından yeniden başlayacak lig heyecanında Londra temsilcisi ile Yorkshire ekibi kritik puan mücadelesine çıkacak. Chelsea sahasında kazanarak üst sıralardaki konumunu güçlendirmek isterken Leeds United ise son haftadaki galibiyetinin ardından çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Chelsea-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele canlı nereden izlenir, hangi oyuncular eksik? İşte ayrıntılar...

CHELSEA-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Leeds United maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki mücadeleye Londra'da bulunan Stamford Bridge Stadı ev sahipliği yapacak.

İki takım da milli aranın ardından ligdeki ilk sınavına çıkacak. Chelsea sahasında üç puanı hedeflerken Leeds United deplasmanda sürpriz bir galibiyet arayacak.

CHELSEA-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Chelsea-Leeds United karşılaşması, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Premier Lig'in 11. haftasındaki mücadele, Türkiye'de yayıncı kuruluşun abonelik sistemi üzerinden izlenebilecek.

CHELSEA-LEEDS UNITED MAÇI ÖNCESİ SON KARŞILAŞMALAR

Chelsea, Premier Lig'deki son maçında Sunderland deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maviler, Leeds United karşısında kazanarak milli ara öncesindeki yenilgiyi telafi etmeyi amaçlıyor.

Leeds United ise son lig karşılaşmasında Tottenham Hotspur'u 1-0 mağlup etti. Daniel Farke'nin takımı, Stamford Bridge deplasmanına bu galibiyetin moraliyle çıkacak.