Fransa Ligue 1'de Troyes ile Le Havre, sezonun 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekip alt sıralardan uzaklaşmak, konuk takım ise ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Troyes-Le Havre maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mücadele nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Troyes ile Le Havre kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Ligin son iki sırasında yer alan ekipler, kötü gidişata son vermek ve puan tablosunda yükselmek amacıyla sahaya çıkıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde futbolseverler yayın detaylarını araştırıyor. Peki, Troyes-Le Havre maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mücadele nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

Troyes-Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TROYES-LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 11. haftasındaki Troyes-Le Havre karşılaşması, 20 Kasım 2026 Cuma günü TSİ 22.45'te başlayacak. Stade de l'Aube'de oynanacak mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İki takımın kritik karşılaşması, Türkiye'de uygun aboneliği bulunan futbolseverler tarafından TOD üzerinden de takip edilebilecek.

TROYES-LE HAVRE MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Ligue 1'de geride kalan 10 karşılaşmada Troyes, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ev sahibi ekip 8 puanla 17. sırada bulunurken rakip fileleri 7 kez havalandırdı ve kalesinde 17 gol gördü.

Le Havre ise bu sezon çıktığı 10 lig maçında henüz galibiyet elde edemedi. 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 2 puan toplayan konuk takım, 9 gol atarken 22 gole engel olamadı.