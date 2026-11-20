Bayern Münih-Köln maçı için geri sayım başladı. Bundesliga'nın namağlup lideri ile deplasmanda çıkış arayan Köln karşı karşıya geliyor. Kompany'nin dönüşüne sahne olacak mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Takımlarda kimler eksik? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, sahasında Köln'ü ağırlıyor. Milli maç arasının ardından zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Bayern Münih ile kötü gidişe son vermeyi amaçlayan Köln arasındaki karşılaşma büyük önem taşıyor. Vincent Kompany'nin kulübeye döneceği mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Bayern Münih-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadele hangi statta oynanacak? İşte detaylar...

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BAYERN MÜNİH-KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 10. haftasında oynanacak Bayern Münih-Köln maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 22.30'da (TSİ) başlayacak. Karşılaşmaya Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena ev sahipliği yapacak.

Bayern Münih-Köln mücadelesi, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı platformun abonelik gerektiren dijital yayın hizmetinden izleyebilecek.

BAYERN MÜNİH'TE VINCENT KOMPANY GERİ DÖNÜYOR

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, sağlık sorunları nedeniyle uzak kaldığı kulübeye Köln karşılaşmasıyla geri dönüyor. Belçikalı çalıştırıcı, tedavi gördüğü dönemde takımının son beş resmî maçında görev yapamamıştı.

Kompany yönetimindeki Bayern Münih, Bundesliga'da ilk 9 haftayı 21 puanla lider tamamladı. Borussia Dortmund ile aynı puana sahip olan Bavyera ekibi, daha iyi averajıyla zirvede bulunuyor.

BAYERN MÜNİH-KÖLN MAÇINDA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR

Bayern Münih'te Manuel Neuer, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Luis Díaz ve Ismael Saibari'nin sakatlıkları devam ediyor. Bundesliga'nın maç öncesi kadro bilgilerine göre Abdoulaye Ndiaye de forma giyemeyecek. Jamal Musiala'nın ise kadroya dönmesi bekleniyor.

Köln'de Timo Hübers, Rav van den Berg, Ellyes Skhiri, Imad Rondic ve Thijs Dallinga görev yapamayacak. Teknik direktör René Wagner, Ragnar Ache'nin tamamen iyileştiğini ve Bayern Münih karşısında kadroda bulunacağını doğruladı.