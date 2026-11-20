Al Ahli-Al Nassr mücadelesi Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan yaratıyor. Şampiyonluk yarışındaki Al Nassr ile taraftarı önünde kazanmak isteyen Al Ahli'nin karşılaşması yakından izlenecek. Peki, Al Ahli-Al Nassr maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda ve nerede? İşte detaylar...

Suudi Arabistan Pro Lig'de 9. haftadan ertelenen mücadelede Al Ahli ile Al Nassr karşı karşıya geliyor. Geçen sezonun şampiyonu Al Nassr, Cristiano Ronaldo önderliğinde Cidde deplasmanından galibiyetle ayrılmak isterken Al Ahli güçlü rakibi karşısında üç puan hedefliyor. Peki, Al Ahli-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

Al Ahli-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

AL AHLI-AL NASSR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'deki Al Ahli-Al Nassr karşılaşması, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Ertelenen 9. hafta mücadelesine Cidde'deki Alinma Stadı ev sahipliği yapacak.

AL AHLI-AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Al Ahli-Al Nassr mücadelesi, HT Spor ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı HT Spor ekranlarından şifresiz takip edebilecek, S Sport Plus aboneleri ise dijital platform üzerinden izleyebilecek.

AL NASSR ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KAÇINCI SIRADA?

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'de 11 karşılaşmada 28 puan toplayarak üçüncü sırada yer alıyor. Ligde 9 galibiyeti bulunan Riyad temsilcisi, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Son lig maçında Al Kholood'u 5-3 mağlup eden Al Nassr'da Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı. Portekizli futbolcu, kariyerindeki bininci gole ulaşma hedefini de sürdürüyor.

AL AHLI SON MAÇINDA NE YAPTI?

Al Ahli, milli ara öncesinde konuk olduğu Al Shabab'a 6-1 yenilerek ağır bir mağlubiyet aldı. Cidde temsilcisi, Al Nassr karşısında taraftarı önünde bu sonucun izlerini silmeye çalışacak.

Ligde 11 maçta 7 galibiyet ve 4 yenilgi alan Al Ahli, 21 puanla altıncı basamakta bulunuyor. Ev sahibi ekip, zirve yarışındaki rakibiyle arasındaki yedi puanlık farkı azaltmak istiyor.