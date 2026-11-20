Athletic Bilbao-Espanyol maçı öncesinde gözler San Mamés'e çevrildi. Ev sahibi Athletic Bilbao üst sıraları hedeflerken, Espanyol yeni teknik direktörüyle çıkış arıyor. İki ekibin mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Eksikler ve son gelişmeler haberimizde...

İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Espanyol'u konuk ediyor. Milli maç arasının ardından üst sıralara yaklaşmak isteyen Bask temsilcisi, San Mamés'te üç puanı hedefliyor. Eder Sarabia yönetiminde yeni bir döneme giren Espanyol ise güçlü rakibi karşısında başarılı bir sonuç almak istiyor. Peki, Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadele nerede oynanacak? İşte detaylar...

Athletic Bilbao-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ATHLETIC BILBAO-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya LaLiga'nın 13. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Espanyol maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. Karşılaşma, Bilbao kentindeki San Mamés Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Mücadele Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı platformun dijital abonelik hizmeti aracılığıyla takip edebilecek.

ATHLETIC BILBAO VE ESPANYOL KAÇINCI SIRADA?

Athletic Bilbao, LaLiga'da 11 maç sonunda 16 puan toplayarak 7. sıraya yerleşti. Edin Terzić'in öğrencileri, 4 galibiyet ve 4 beraberliğin yanında 3 mağlubiyet yaşadı. Bask temsilcisi, Espanyol karşısında kazanarak Avrupa kupaları yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Espanyol ise 12 karşılaşmada topladığı 12 puanla 13. sırada bulunuyor. Katalan ekibi, 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Konuk takım, yeni teknik direktörünün yönetiminde puan kayıplarını azaltmak istiyor.