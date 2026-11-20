Alagöz Holding Iğdır FK ve Eminevim Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşıyor. Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri, hakem kadrosu ve farklı stadyum tercihi merak ediliyor. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'de 15. haftanın açılış karşılaşmasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor sahaya çıkıyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen Iğdır temsilcisi ile son haftalardaki yükselişini devam ettirmeyi amaçlayan İstanbul ekibinin mücadelesi heyecanla bekleniyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor karşılaşması, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor ekranlarını takip edebilecek.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ STATTA?

Türkiye Futbol Federasyonunun maç programına göre karşılaşma, Ankara Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilecek. Alagöz Holding Iğdır FK, ev sahibi takım olarak Eminevim Ümraniyespor'u başkentte ağırlayacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Abdullah Uğur Sarı ve İbrahim Ethem Potuk üstlenecek. Dördüncü hakem ise Burak Olcar olacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK VE EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR'UN LİG PERFORMANSI

Alagöz Holding Iğdır FK, 14 karşılaşmada elde ettiği 8 galibiyet ve 4 beraberliğin ardından 28 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Iğdır temsilcisi sezonun geride kalan bölümünde 19 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

Eminevim Ümraniyespor ise 13 maçta 17 puan topladı. Dört galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan İstanbul ekibi, rakip ağları 16 kez havalandırırken 12 gol yedi.

Alagöz Holding Iğdır FK, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde tamamladı. Kulübün 19 Kasım tarihli açıklamasında, yeşil-beyazlı ekibin Eminevim Ümraniyespor mücadelesine yönelik hazırlıklarını bitirdiği bildirildi.