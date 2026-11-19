19 Kasım Süper Loto kazandıran numaralar açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
Milli Piyango Süper Loto'nun 19 Kasım 2026 tarihli çekilişinde heyecan sona erdi. Haftanın 139. çekilişinde 955 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye için şanslı numaralar belirlendi. Çekilişin ardından 6 bilen talihli olup olmadığı ve diğer ikramiye kategorilerindeki kazananlar merak konusu oldu. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiye devretti mi? İşte 19 Kasım Süper Loto sonuçları...
Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto'da 19 Kasım 2026 Perşembe günü yeni çekiliş gerçekleştirildi. Milli Piyango tarafından düzenlenen 139. çekilişte milyonlarca liralık büyük ikramiye için kazanan numaralar açıklandı. Çekiliş öncesinde 955 milyon 13 bin 127 TL olarak duyurulan büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı araştırılıyor. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, sonuç sorgulama ekranına yöneldi. İşte Süper Loto 19 Kasım çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri...
SÜPER LOTO 19 KASIM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
19 Kasım 2026 Perşembe akşamı gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları belli oldu.
19 Kasım kazandıran numaralar: [6 NUMARA]
18-28-30-42-50-59
BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?
Süper Loto'da 955 milyon 13 bin 127 TL'yi aşan büyük ikramiye için gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen talihli olup olmadığı açıklandı.
Büyük ikramiye sonucu: [KAZANAN / DEVİR BİLGİSİ]
6 bilen kişi sayısı: [KİŞİ SAYISI]
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesinden öğrenebiliyor.
19 Kasım 2026 tarihli çekilişi seçen kullanıcılar, kuponlarındaki numaraları kazandıran sayılarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.
Resmî Süper Loto sonuç ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/super-loto-cekilis-sonuclari
SÜPER LOTO BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?
Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Bir sonraki çekilişin tarihi ve büyük ikramiye tutarı Milli Piyango Online üzerinden duyuruluyor.