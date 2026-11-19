19 Kasım Süper Loto kazandıran numaralar açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango Süper Loto'nun 19 Kasım 2026 tarihli çekilişinde heyecan sona erdi. Haftanın 139. çekilişinde 955 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye için şanslı numaralar belirlendi. Çekilişin ardından 6 bilen talihli olup olmadığı ve diğer ikramiye kategorilerindeki kazananlar merak konusu oldu. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiye devretti mi? İşte 19 Kasım Süper Loto sonuçları...