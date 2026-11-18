Milli Piyango 18 Kasım Sayısal Loto sonuçları: Joker ve SüperStar numaraları
18 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan sona erdi. Milli Piyango'nun düzenlediği 138. çekilişle birlikte haftanın kazanan numaraları belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve ikramiye dağılımı şans oyunu takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 18 Kasım Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı...
Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın yeni çekilişi gerçekleştirildi. 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yapılan 138. çekilişin ardından kazanan numaralar açıklandı. Milyonlarca liralık büyük ikramiye için kupon hazırlayan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için Milli Piyango sorgulama ekranına yöneldi. Çekilişte Joker ve SüperStar numaraları da belli oldu. İşte 18 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımına ilişkin ayrıntılar...
18 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE SONUÇLARI
4-22-26-37-74-87 Joker: 31 SüperStar: 83
MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden bilet sorgulama işlemi yapabiliyor. 18 Kasım tarihli çekilişi seçerek kazandıran numaralarla kuponlarını karşılaştıran katılımcılar, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.
Resmî sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari