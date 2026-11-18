Milli Piyango 18 Kasım Sayısal Loto sonuçları: Joker ve SüperStar numaraları

18 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan sona erdi. Milli Piyango'nun düzenlediği 138. çekilişle birlikte haftanın kazanan numaraları belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve ikramiye dağılımı şans oyunu takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 18 Kasım Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı...