Japonya ile Brezilya, 2026 Dünya Kupası'ndaki karşılaşmalarının ardından bir kez daha kozlarını paylaşacak. Singapur'da düzenlenen milli maç öncesinde müsabakanın saat kaçta başlayacağı, nereden izleneceği ve Carlo Ancelotti'nin kadro tercihleri öne çıkıyor. İşte detaylar...

Brezilya ile Japonya, 2026 yılındaki üçüncü karşılaşmalarında Singapur'da kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'ndaki mücadeleden galibiyetle ayrılan Brezilya, Carlo Ancelotti yönetiminde yeni bir sınava hazırlanırken Japonya, güçlü rakibi karşısında önemli bir performans ortaya koymayı hedefliyor. Hazırlık maçına kısa süre kala karşılaşmanın yayın programı da gündeme geldi. Peki, Japonya-Brezilya maçı ne zaman ve saat kaçta? Japonya-Brezilya maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir? İşte detaylar...

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JAPONYA-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Japonya-Brezilya hazırlık maçı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 13.15'te başlayacak. Karşılaşma, Singapur'un Kallang bölgesinde bulunan Singapur Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.

İki milli takım, 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Mizuho Blue Challenge The Kallang Football Series Singapore organizasyonu kapsamında karşılaşacak. Japonya ile Brezilya'nın yanı sıra Singapur ve Paraguay da organizasyonda mücadele ediyor.

JAPONYA-BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Japonya-Brezilya maçının Türkiye'deki canlı yayıncısına ilişkin kesinleşmiş resmî bilgi bulunmuyor.

DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN YENİDEN KARŞILAŞIYORLAR

İki takım, 29 Haziran 2026 tarihinde FIFA Dünya Kupası son 32 turunda karşı karşıya gelmişti. Brezilya, Japonya karşısında geriye düştüğü mücadeleyi Casemiro ve Gabriel Martinelli'nin golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Japonya ise 14 Ekim 2025'te Tokyo'da oynanan hazırlık maçından 3-2 galip ayrılarak rakibi karşısındaki ilk galibiyetine ulaşmıştı. Singapur'daki mücadele, iki milli takımın son dönemdeki rekabetine yeni bir karşılaşma ekleyecek.