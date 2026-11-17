17 Kasım Süper Loto sonuçları, Salı akşamı gerçekleştirilen çekilişin tamamlanmasıyla birlikte açıklandı. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte kazanan numaralar belirlenirken, vatandaşlar büyük ikramiyenin devredip devretmediğini araştırmaya başladı. Peki, Süper Loto 17 Kasım 2026 kazanan numaralar hangileri? 6 bilen çıktı mı, kaç kişi ne kadar kazandı? İşte çekilişe ilişkin tüm ayrıntılar...

Süper Loto sonuçları 17 Kasım 2026 Salı günü yapılan çekilişin ardından açıklandı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1 ile 60 arasından belirlenen 6 şanslı numara belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, büyük ikramiyenin kaç TL olduğunu ve kazanan kişi sayılarını araştırmaya başladı. Peki, 17 Kasım Süper Loto sonuçları hangi numaralar? Büyük ikramiye devretti mi, 6 bilen çıktı mı? İşte 17 Kasım 2026 Salı Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye dağılımına ilişkin detaylar...

17 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Milli Piyango tarafından 17 Kasım Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sona erdi. Saat 21.30'da yapılan çekilişin ardından kazanan 6 numara ve ikramiye sonuçları açıklandı.

17 Kasım 2026 Süper Loto kazanan numaraları: 17 - 12 - 24 - 39 - 9 - 35

6 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: Devir

İkramiye Tutarı: 20,26 TL

5 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: 26

İkramiye Tutarı: 179.056,05 TL

4 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: 2.033

İkramiye Tutarı: 4.734,8 TL

3 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: 42.649

İkramiye Tutarı: 233,75 TL

2 Bilen

Kazanan Kişi Sayısı: 376.304

İkramiye Tutarı: 25,55 TL

17 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî sonuç sorgulama ekranını kullanabilir. İnternet sitesindeki Süper Loto sonuçları bölümünden 17 Kasım 2026 tarihli çekiliş seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı incelenebilir.

Kuponlarında bulunan sayıları kontrol eden vatandaşlar, eşleşen numara sayısına göre ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilir.

17 Kasım Süper Loto sonuç sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, KAÇ NUMARA BİLMEK GEREKİR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numaranın seçildiği bir şans oyunudur. Her çekilişte belirlenen 6 numaranın tamamını doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi olur.

Oyunda 2, 3, 4 ve 5 numarayı doğru tahmin eden katılımcılar da ilgili ikramiye kategorilerinden ödül kazanabilir. Kazanılan tutar, doğru bilinen sayı adedine ve ilgili kategorinin ikramiye dağılımına göre değişir.