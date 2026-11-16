16 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar
Çılgın Sayısal Loto'nun 16 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden yayımlanan kazanan numaralarla birlikte Joker ve SüperStar sonuçları da belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı.
Çılgın Sayısal Loto'da 16 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişin ardından kazanan numaralar belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, 6 ana numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçlarına odaklandı. Büyük ikramiyenin durumu ve diğer ikramiye kategorilerine ilişkin bilgiler de sonuç sorgulama ekranında yer aldı.
İŞTE 16 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI:
[3] - [65] - [75] - [88] - [42] - [28]
Joker: [84]
SüperStar: [32]
MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
16 Kasım 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılan vatandaşlar, kuponlarını Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebiliyor. Resmî internet sitesindeki sonuçlar bölümünden ilgili çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralar, Joker, SüperStar ve ikramiye kategorileri görüntülenebiliyor.
Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Piyango Online üzerinden kupon sorgulamak isteyenler şu adımları takip edebilir:
- Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesine giriş yapın.
- Çılgın Sayısal Loto sonuçları bölümünü açın.
- Çekiliş tarihini 16 Kasım 2026 olarak seçin.
- Kazanan numaraları, Joker ve SüperStar sonuçlarını inceleyin.
- Kuponunuzdaki numaraları sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye durumunuzu kontrol edin.