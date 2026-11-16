16 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto'nun 16 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden yayımlanan kazanan numaralarla birlikte Joker ve SüperStar sonuçları da belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı.