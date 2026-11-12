TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Tümgeneral Halil Şen'e ziyaret!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen'i ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki beşinci maçında Belçika ile karşılaşacağı müsabaka için İzmir'de bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen'e ziyarette bulundu. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Surözü ve Gürkan Uğur, TFF Genel Sekreteri Serdar Yıldız, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile TFF Protokol ve Konaklama Direktörü Mustafa Baltacı da yer aldı. Misafirperverliği için Tümgeneral Şen'e teşekkür ederek görevlerinde muvaffakiyetler dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması ve bir plaket takdim ederken; ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Tümgeneral Şen ise TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti." ifadeleri kullanıldı.