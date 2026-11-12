İtalya-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI İZLE)
İtalya ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Fransa'yı San Siro'da konuk edecek. 12 Kasım Perşembe akşamı saat 22.45'te oynanacak karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz ekranlara gelecek. Futbolseverler ise İtalya-Fransa maçı canlı izle bağlantısını, yayın saatini ve canlı skor bilgilerini araştırıyor. İşte dev mücadeleyi takip etmek isteyenler için yayın detayları...
İtalya-Fransa maçını takip etmek için tıklayınız...
İtalya-Fransa maçı canlı izle ekranı, Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisinin karşılaşmasını kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren İtalya ve Fransa, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Milano'da karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak mücadelede ev sahibi İtalya, taraftarı önünde galibiyet ararken Fransa ise liderlik avantajını sürdürmeyi hedefliyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, "İtalya-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte İtalya-Fransa canlı yayın ekranı ve maç öncesi merak edilenler...
İTALYA-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
İtalya-Fransa karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
İTALYA-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İtalya-Fransa maçı, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
İTALYA-FRANSA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet. İtalya-Fransa karşılaşması A Spor'un şifresiz televizyon yayınından takip edilebilecek.
İTALYA-FRANSA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Mücadele, A Spor televizyon yayınından izlenebilecek.
İtalya-Fransa maçını takip etmek için tıklayınız...