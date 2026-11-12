İtalya-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI İZLE)

İtalya ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkıyor. Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Fransa'yı San Siro'da konuk edecek. 12 Kasım Perşembe akşamı saat 22.45'te oynanacak karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz ekranlara gelecek. Futbolseverler ise İtalya-Fransa maçı canlı izle bağlantısını, yayın saatini ve canlı skor bilgilerini araştırıyor. İşte dev mücadeleyi takip etmek isteyenler için yayın detayları...