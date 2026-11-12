Bursaspor altyapısında yetişen Enes Ünal, genç yaşta Avrupa'ya transfer olarak kariyerini farklı liglerde sürdürdü. Manchester City, Villarreal ve Bournemouth gibi takımlarda forma giyen 29 yaşındaki golcü, 2026-2027 sezonunda yeniden Getafe'de görev yapıyor.

Türk futbolunun Avrupa'da forma giyen isimlerinden Enes Ünal, kariyeri ve futbol hayatıyla araştırılmaya devam ediyor. Bursaspor altyapısında yetişen ve henüz genç yaşta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, 2015 yılında Manchester City'ye transfer olarak Avrupa kariyerine adım attı. Belçika, Hollanda, İngiltere ve İspanya'da farklı takımların formasını giyen Ünal, 2026 yılında yeniden Getafe'ye döndü. Peki, Enes Ünal kimdir, kaç yaşında, nereli? Enes Ünal hangi takımda oynuyor, boyu kaç? İşte başarılı futbolcunun kariyeri ve hayatına dair merak edilenler…

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Türk futbolcudur. Santrfor pozisyonunda görev yapan Ünal, futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. Genç yaşlarda gösterdiği golcü performansla dikkat çeken futbolcu, kısa sürede A takıma yükseldi.

Bursaspor formasıyla profesyonel futbol hayatına başlayan Enes Ünal, 2015 yılında İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester City'ye transfer oldu. Bu transferin ardından Avrupa'nın farklı liglerinde tecrübe kazanan milli futbolcu; Genk, NAC Breda, Twente, Villarreal, Levante, Real Valladolid, Getafe ve Bournemouth gibi takımlarda oynadı.

ENES ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 doğumludur. 12 Kasım 2026 itibarıyla 29 yaşındadır. Futbol kariyerine çocuk yaşlarda başlayan milli oyuncu, profesyonel seviyedeki ilk deneyimini henüz 16 yaşındayken Bursaspor formasıyla yaşadı.

ENES ÜNAL NERELİ?

Enes Ünal, Bursa doğumludur. Futbola da doğduğu şehrin takımı Bursaspor'un altyapısında başladı. Altyapı döneminde sergilediği performansla öne çıkan futbolcu, genç yaşta A takımda forma şansı buldu ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Enes Ünal, 2026-2027 sezonunda İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyiyor. İngiltere temsilcisi Bournemouth'dan ayrılan milli futbolcu, Ağustos 2026'da eski kulübüne geri döndü.

Getafe ile Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalayan Ünal, İspanyol ekibinde 19 numaralı formayı giyiyor. La Liga'nın 2026-2027 sezonu verilerine göre milli futbolcu, ligde 11 karşılaşmada görev alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

ENES ÜNAL'IN BOYU KAÇ, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Enes Ünal'ın boyu 1,87 metredir. Santrfor olarak görev yapan futbolcu, sağ ayağını kullanıyor. Ceza sahası içindeki bitiriciliği ve hava toplarındaki etkinliğiyle ön plana çıkan Ünal, kariyeri boyunca farklı hücum sistemlerinde görev aldı.

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bursaspor'da profesyonel kariyerine başlayan Enes Ünal, Manchester City transferinin ardından Avrupa'nın farklı liglerinde forma giydi. Kariyerinde yer alan takımlar şöyle:

Bursaspor

Manchester City

Genk

NAC Breda

Twente

Villarreal

Levante

Real Valladolid

Getafe

Bournemouth

ENES ÜNAL'IN MANCHESTER CITY KARİYERİ

Enes Ünal, 2015 yılında Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz ekibinin kadrosuna katıldığında henüz 18 yaşında olan futbolcu, düzenli forma şansı bulabilmek için farklı takımlara kiralandı.

Belçika'da Genk, Hollanda'da NAC Breda ve Twente formalarını giyen Ünal, özellikle Twente döneminde attığı gollerle dikkat çekti. Avrupa futbolundaki deneyimini artıran milli oyuncu, sonraki yıllarda İspanya'da kariyerini sürdürdü.

ENES ÜNAL GETAFE'DE KAÇ GOL ATTI?

Enes Ünal'ın kariyerinde önemli bir yere sahip olan kulüplerden biri Getafe oldu. İspanyol ekibinde 2020-2024 yılları arasında forma giyen futbolcu, özellikle La Liga'daki gol performansıyla öne çıktı.

Getafe'deki ilk döneminde takımın hücum hattının önemli isimlerinden biri olan Ünal, kulübün resmi açıklamasına göre ilk döneminde 109 karşılaşmada 36 gol kaydetti. 2026 yazında yeniden Getafe'ye transfer olan milli futbolcu, İspanya'daki ikinci dönemine başladı.

ENES ÜNAL BOURNEMOUTH'TA OYNADI MI?

Enes Ünal, 2024 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'a transfer oldu. İngiltere'de forma giydiği dönemde sakatlıklarla da mücadele eden futbolcu, 2026 yazında kulüpten ayrılarak yeniden İspanya'ya döndü. Getafe ile anlaşan Ünal, böylece daha önce başarılı performans sergilediği kulüpte kariyerine devam etme fırsatı buldu.

ENES ÜNAL MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Enes Ünal, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giydi. Alt yaş kategorilerinde de milli formayı taşıyan futbolcu, genç yaşlardan itibaren Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etti. Santrfor mevkisindeki performansıyla milli takım kadrolarında görev alan Ünal, kulüp kariyerini Getafe'de sürdürüyor.