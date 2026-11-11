11 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da 11 Kasım 2026 tarihli çekiliş sona erdi. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. İşte 11 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kupon sorgulama ekranı...

11 KASIM 2026 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın yeni çekilişi gerçekleştirildi. 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından merakla beklenen kazanan numaralar duyuruldu. Büyük ikramiye kazanma umuduyla kupon hazırlayan vatandaşlar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte Milli Piyango Online üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Çekilişte belirlenen ana numaralarla birlikte Joker ve SüperStar sonuçları da netleşti. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ve farklı kategorilerde kaç kişinin kazanç elde ettiği ise çekilişin en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı.

11 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: KAZANAN NUMARALAR

3-16-31-51-60-86 Joker: 67 SüperStar: 32

MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç ekranından 11 Kasım 2026 tarihli çekiliş seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı görüntülenebilir.

Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor. Böylece önceki çekilişlerin numaralarıyla karışıklık yaşanmasının önüne geçilebilir.