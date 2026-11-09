Milli maç ne zaman? Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımı, kasım ayındaki ilk sınavında Belçika'yı ağırlayacak. Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlıların İzmir'de oynayacağı karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maçın yayın bilgileri ve ayrıntılı maç takvimi...