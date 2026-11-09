Milli maç ne zaman? Türkiye-Belçika maçı hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımı, kasım ayındaki ilk sınavında Belçika'yı ağırlayacak. Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlıların İzmir'de oynayacağı karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maçın yayın bilgileri ve ayrıntılı maç takvimi...
Futbolseverlerin heyecanla beklediği milli ara için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında kasım ayındaki ilk maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki milliler, İzmir'de oynanacak mücadelede taraftarının önünde önemli bir sınav verecek. Türkiye-Belçika karşılaşmasını canlı takip etmek isteyenler ise maçın yayın programını araştırıyor. Peki, milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Belçika maçı şifresiz mi? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
TÜRKİYE-BELÇİKA MİLLİ MAÇI HANGİ GÜN?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile yapacağı mücadele 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Türkiye ile Belçika arasındaki karşılaşmada ilk düdük 20.00'de çalacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Milli karşılaşmanın yayın adresi ATV olacak. Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, 12 Kasım Perşembe günü ATV ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
MİLLİ TAKIM'IN SIRADAKİ MAÇI FRANSA İLE
Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa deplasmanına konuk olacak. Milliler, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak mücadelede Fransa ile karşı karşıya gelecek.
SERGEN YALÇIN'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlenen 26 kişilik aday kadroyu 6 Kasım'da açıkladı.
TFF'nin duyurusuna göre futbolcular, 9 Kasım Pazartesi günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlı ekibin ilk antrenmanı aynı gün saat 19.00'da gerçekleştirilecek.
Milliler, Belçika karşılaşması öncesindeki son hazırlıklarını tamamladıktan sonra İzmir'e hareket edecek.