10 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından duyuruldu. Salı akşamı saat 21.30'da yapılan çekilişte kazandıran 6 numara belirlenirken büyük ikramiyenin durumu ve diğer kategorilerdeki kazanan kişi sayıları da açıklandı. Süper Loto sonuçlarını sorgulamak isteyenler için çekiliş ayrıntıları ve ikramiye dağılımı belli oldu.

10 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı. Salı akşamı saat 21.30'da düzenlenen çekilişte kazanan numaralar belli olurken büyük ikramiyenin durumu ve ödül dağılımı da netleşti. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Süper Loto kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, açıklanan numaralarla kendi kuponlarını karşılaştırmaya başladı. Peki, 10 Kasım Süper Loto kazanan numaralar hangileri? Büyük ikramiye devretti mi, 6 bilen çıktı mı ve kaç kişi ikramiye kazandı? İşte 10 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları ve tüm ayrıntılar...

10 KASIM 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! HANGİ NUMARALAR KAZANDI?

Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen 10 Kasım Süper Loto çekilişinde 1 ile 60 arasındaki 6 numara belirlendi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazanan sayılar ve ikramiye kategorilerine ilişkin sonuçlar duyuruldu.

10 Kasım Süper Loto kazanan numaraları: 19-22-35-43-46-59

6 bilen: Devir – 20,26 TL

5 bilen: 34 kişi – 399.935,10 TL

4 bilen: 1.686 kişi – 6.295,60 TL

3 bilen: 35.508 kişi – 292,10 TL

2 bilen: 328.167 kişi – 29,30 TL

10 KASIM SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

10 Kasım Süper Loto çekilişinde gözler, altı numaranın tamamını doğru tahmin eden kupon olup olmadığına çevrildi. Büyük ikramiyenin kazananı bugünde olmadı ve devretti.

10 KASIM SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın internet sitesinde yer alan sonuç sorgulama ekranını kullanabiliyor.

Resmî sorgulama sayfasında 10 Kasım 2026 tarihli çekiliş seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye tutarları kontrol edilebiliyor. Aynı ekranda her ikramiye kategorisindeki kazanan sayıları da görüntülenebiliyor.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı:

BİR ÖNCEKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

8 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen önceki Süper Loto çekilişinde 1, 30, 36, 41, 48 ve 56 numaraları kazandırmıştı.

Bu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretmişti. Beş numarayı doğru tahmin eden 11 kişi 299.735,10'ar TL kazanırken dört bilen 1.087 kişi 4.704,85'er TL ikramiye almıştı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç kez, salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da düzenleniyor. Çekilişlerde 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 farklı numara belirleniyor.

Kazanan kategorileri 6, 5, 4, 3 ve 2 bilen şeklinde sıralanıyor. Her kategorideki ikramiye tutarları ile kazanan kişi sayıları çekilişin ardından açıklanıyor.