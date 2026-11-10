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Spor camiası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde spor camiası, yayımladıkları mesajlarla Ulu Önder'i andı. İşte spor camiasından 10 Kasım paylaşımları...

Giriş Tarihi:
Spor camiası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı. Spor camiası, 10 Kasım dolayısıyla yayımladıkları mesajlarla Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andı.

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