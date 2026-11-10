Spor camiası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı. Spor camiası, 10 Kasım dolayısıyla yayımladıkları mesajlarla Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andı.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. 10 Kasım, millet olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sevgi, saygı ve bağlılığımızı ifade ettiğimiz özel bir gün olmanın yanı sıra, O'nun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i koruma, yaşatma ve gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ilerleme kararlılığımızı bir kez daha yenilediğimiz anlamlı bir gündür. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, O'nun silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.