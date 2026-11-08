Süper Loto 8 Kasım sonuç sorgulama: Büyük ikramiye devretti mi, kaç kişi kazandı?
Milli Piyango'nun 8 Kasım 2026 Pazar günü düzenlediği Süper Loto çekilişinde sonuçlar belli oldu. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı merak konusu oldu. Kupon sahipleri sonuçlarını sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor.
8 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaralar belli olurken, kupon sahipleri sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği, 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve diğer kategorilerde kaç kişinin ikramiye kazandığı araştırılıyor. İşte 8 Kasım Süper Loto sonuçları, kazanan numaralar ve ikramiye sorgulama ekranı...
8 KASIM 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto'nun 8 Kasım Pazar günü yapılan çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonucunda haftanın şanslı numaraları belli oldu.
8 Kasım Süper Loto sonuçları: 1, 30, 36, 41, 48, 56
Kazanan numaraların açıklanmasıyla birlikte çekilişin ikramiye dağılımı da netleşti. Büyük ikramiyeyi kazanan olup olmadığı ve diğer kategorilerdeki talihli sayıları resmî sonuç ekranında yayınlandı.
SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE KAZANANI VAR MI?
8 Kasım 2026 Süper Loto çekilişinde 6 bilen talihli sayısı belli oldu.
- 6 bilen: Devir – 20,26 TL
- 5 bilen: 11 kişi – 299.735,10 TL
- 4 bilen: 1.087 kişi – 4.704,85 TL
- 3 bilen: 28.448 kişi – 248,30 TL
- 2 bilen: 299.919 kişi – 27,65 TL
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI 8 KASIM 2026
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden kuponlarını sorgulayabiliyor. Sonuç sayfasında 8 Kasım 2026 tarihi seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri görüntülenebiliyor.
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, KAÇ NUMARA BİLMEK GEREKİR?
Süper Loto oyununda 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numara seçiliyor. Çekilişte belirlenen 6 numaranın tamamını bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Daha az sayıda numarayı doğru tahmin edenler de ilgili ikramiye kategorilerinde ödül kazanabiliyor.