Milli Piyango'nun 8 Kasım 2026 Pazar günü düzenlediği Süper Loto çekilişinde sonuçlar belli oldu. Çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı merak konusu oldu. Kupon sahipleri sonuçlarını sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor.

8 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaralar belli olurken, kupon sahipleri sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği, 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve diğer kategorilerde kaç kişinin ikramiye kazandığı araştırılıyor. İşte 8 Kasım Süper Loto sonuçları, kazanan numaralar ve ikramiye sorgulama ekranı...

8 KASIM 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Süper Loto'nun 8 Kasım Pazar günü yapılan çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonucunda haftanın şanslı numaraları belli oldu.

8 Kasım Süper Loto sonuçları: 1, 30, 36, 41, 48, 56

Kazanan numaraların açıklanmasıyla birlikte çekilişin ikramiye dağılımı da netleşti. Büyük ikramiyeyi kazanan olup olmadığı ve diğer kategorilerdeki talihli sayıları resmî sonuç ekranında yayınlandı.

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE KAZANANI VAR MI?

8 Kasım 2026 Süper Loto çekilişinde 6 bilen talihli sayısı belli oldu.

6 bilen: Devir – 20,26 TL

5 bilen: 11 kişi – 299.735,10 TL

4 bilen: 1.087 kişi – 4.704,85 TL

3 bilen: 28.448 kişi – 248,30 TL

2 bilen: 299.919 kişi – 27,65 TL

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI 8 KASIM 2026

Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden kuponlarını sorgulayabiliyor. Sonuç sayfasında 8 Kasım 2026 tarihi seçilerek kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri görüntülenebiliyor.

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/cekilis-sonuclari

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, KAÇ NUMARA BİLMEK GEREKİR?

Süper Loto oyununda 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 numara seçiliyor. Çekilişte belirlenen 6 numaranın tamamını bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Daha az sayıda numarayı doğru tahmin edenler de ilgili ikramiye kategorilerinde ödül kazanabiliyor.