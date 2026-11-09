Çılgın Sayısal Loto 9 Kasım 2026 sonuçları için araştırmalar başladı. Milli Piyango Online sonuç görüntüleme ekranı üzerinden kazanan numaralar, Joker, SüperStar ve büyük ikramiye bilgileri takip edilebiliyor. Çekiliş saat kaçta yapılacak, sonuçlar nereden sorgulanacak? İşte 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişine ilişkin güncel bilgiler.

Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto 9 Kasım 2026 sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden çekilişi takip edenlerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Haftanın ilk çekilişinde çıkacak numaralar, büyük ikramiye tutarı ve ikramiye dağılımı merak ediliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesi belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto 9 Kasım 2026 sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango Online'ın oyun kurallarında Çılgın Sayısal Loto çekilişlerinin pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da yapıldığı belirtiliyor.

SAYISAL LOTO 9 KASIM KAZANDIRAN NUMARALAR

20, 22, 38, 39, 77, 90 Joker:7 Süper Star: 22

KAZANAN NUMARALAR VE BÜYÜK İKRAMİYE NASIL ÖĞRENİLİR?

Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralarla birlikte Joker ve SüperStar bilgileri de sonuç ekranından kontrol edilebiliyor.