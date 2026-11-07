Premier Lig'de Arsenal'in Hull City ile Emirates Stadyumu'nda oynayacağı maç için geri sayım başladı. Ev sahibi takım zirvedeki yerini korumak isterken konuk ekibin mücadelesi dikkat çekiyor. Peki, Arsenal-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Arsenal-Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, 10. haftada Hull City'yi ağırlıyor. Mikel Arteta'nın öğrencileri, Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Hull City ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmak için sahaya çıkacak. Peki, Arsenal-Hull City maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nereden izlenebilecek? İşte detaylar...

ARSENAL-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Arsenal-Hull City karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanacak mücadeleye, Londra'da bulunan Emirates Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ARSENAL-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Arsenal ile Hull City arasında oynanacak Premier Lig mücadelesi, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL EMIRATES STADYUMU'NDA SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Arsenal, Premier Lig'de geride kalan dokuz haftada sekiz galibiyet ve bir mağlubiyetle 24 puan topladı. Zirvede bulunan Londra ekibi, Hull City karşısında da kazanarak en yakın takipçileriyle arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor.

HULL CITY ARSENAL DEPLASMANINDA PUAN ARAYACAK

Hull City, 2026-2027 Premier Lig sezonunun ilk dokuz haftasında iki galibiyet, beş beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Ligin 11. sırasında bulunan konuk ekip, zorlu Arsenal deplasmanından alacağı puanlarla üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Taking on The Gunners. 👊 https://t.co/m51Iq5qw8w — Hull City (@HullCity) November 7, 2026

🔴 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 ⚪️ 🆚 Hull City 🕒 3pm (UK)⁣⁣ 🏆 Premier League 🏟️ Emirates Stadium 🤝 @Airwallex https://t.co/8dPNg6noTM — Arsenal (@Arsenal) November 7, 2026

ARSENAL-HULL CITY MAÇI CANLI TAKİP EKRANI