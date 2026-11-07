Valencia - Real Madrid maçı, La Liga'nın 12. haftasında Mestalla'da oynanacak. José Mourinho'nun öğrencileri galibiyet serisini uzatmak, Javier Aguirre'nin ekibi evindeki ilk lig zaferini almak istiyor. Peki, maç saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

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İspanya La Liga'da 12. hafta heyecanı Valencia - Real Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. José Mourinho yönetimindeki Real Madrid, üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Mestalla deplasmanına çıkarken Javier Aguirre'nin çalıştırdığı Valencia kötü gidişata son vermek istiyor. Arda Güler'in de kadroda yer aldığı mücadele öncesinde futbolseverler yayın bilgilerine odaklandı. Peki, Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak, nereden canlı izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Valencia - Real Madrid karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya La Liga'nın 12. haftasında oynanacak mücadeleye Valencia'nın sahası Mestalla Stadyumu ev sahipliği yapacak.

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Valencia - Real Madrid maçı, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. S Sport'un resmî yayın akışına göre La Liga'nın 12. hafta mücadelesi saat 23.00'te futbolseverlerle buluşacak.

REAL MADRID'DE ARDA GÜLER KADRODA MI?

Real Madrid'in Valencia maçı için açıkladığı 23 kişilik kadroda Arda Güler de bulunuyor. İspanyol ekibinin resmî açıklamasına göre milli futbolcuyla birlikte Aurélien Tchouaméni de kadroya geri döndü.

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