Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Troyes ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip liderlik koltuğunu korumak isterken konuk takım toparlanmasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, PSG-Troyes maçı ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Paris Saint-Germain ile Troyes kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i 6-0 mağlup eden PSG, ligde de galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Son iki haftada yenilgi yaşamayan Troyes ise zorlu Paris deplasmanında sürpriz peşinde. Peki, PSG-Troyes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Mücadele hangi kanalda ve nereden izlenebilecek? İşte karşılaşmanın güncel yayın bilgileri...

PSG-TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

PSG-Troyes karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.05'te başlayacak. Fransa Ligue 1'in 10. haftasına dahil olan mücadele, Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.

PSG-TROYES MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

PSG ile Troyes arasındaki mücadele, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'deki futbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS 2'nin yer aldığı Digiturk platformundan ve uygun abonelik kapsamında beIN CONNECT üzerinden takip edebilecek.

PSG'DE SAKAT VE EKSİK FUTBOLCULAR KİMLER?

Paris Saint-Germain'in yayımladığı sağlık raporuna göre Maghnes Akliouche, Villarreal karşılaşmasında yaşadığı baldır problemi nedeniyle tedavi görüyor. Marquinhos, Nuno Mendes ve Ousmane Dembélé bireysel antrenmanlara dönerken Khvicha Kvaratskhelia'nın tedavi süreci devam ediyor.

Fransa Ligue 1'in maç öncesi bilgilendirmesinde bu beş oyuncuyla birlikte Achraf Hakimi de PSG'nin eksikleri arasında gösterildi.

PSG-TROYES MAÇI CANLI TAKİP EKRANI