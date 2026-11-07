Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında aldığı galibiyetin ardından Bundesliga'da Mainz deplasmanına çıkıyor. Ev sahibi taraftarının önünde kötü gidişe son vermek isterken maçın yayın kanalı, saati ve eksik futbolcuları merak ediliyor. İşte detaylar...

Mainz-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında lider Bayern Münih, Mainz deplasmanında sahaya çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 2-0 mağlup eden Bavyera temsilcisi, Avrupa'daki galibiyetinin ardından ligde de üç puana ulaşmayı amaçlıyor. Ev sahibi Mainz ise taraftarı önünde galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Peki, Mainz-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

MAINZ-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Bundesliga'nın 9. haftasında oynanacak Mainz-Bayern Münih maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak. Mücadeleye Almanya'nın Mainz kentinde bulunan MEWA Arena ev sahipliği yapacak.

Ev sahibi Mainz, kendi sahasındaki olumsuz sonuçlara son vermeye çalışacak. Bayern Münih ise milli maç arasına lider girme hedefiyle deplasmanda üç puan arayacak.

MAINZ-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Mainz-Bayern Münih karşılaşması, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport Plus'ın internet sitesi ve uygulaması aracılığıyla uygun abonelikle izleyebilecek.

BAYERN MUNIH'TE MAINZ MAÇI ÖNCESİ KİMLER EKSİK?

Bayern Münih'te Jamal Musiala, takımla çalışmalara başlamasına rağmen Mainz karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kulübün maç öncesi açıklamasına göre Serge Gnabry, Luis Díaz, Ismael Saibari ve Bara Ndiaye de kadroda yer alamayacak.

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