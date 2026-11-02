Newcastle United-Everton maçı ne zaman, hangi kanalda? Yayın detayları

Newcastle United ve Everton, İngiltere Premier League'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Dört gün önce Lig Kupası'nda karşılaşan ekiplerin bu kez ligdeki randevusu gündemde. Newcastle United-Everton maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir?