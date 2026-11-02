Newcastle United-Everton maçı ne zaman, hangi kanalda? Yayın detayları
Newcastle United ve Everton, İngiltere Premier League'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Dört gün önce Lig Kupası'nda karşılaşan ekiplerin bu kez ligdeki randevusu gündemde. Newcastle United-Everton maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir?
İngiltere Premier League'de 9. haftanın son karşılaşmasında Newcastle United ile Everton kozlarını paylaşacak. St. James' Park'ta oynanacak maç öncesinde iki takım arasındaki bir puanlık fark dikkat çekiyor. Everton, İngiltere Lig Kupası'nda mağlup ettiği rakibiyle bu kez ligde karşı karşıya gelecek. Peki, Newcastle United-Everton maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden izlenir ve son durum nasıl? İşte detaylar...
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NEWCASTLE UNITED-EVERTON MAÇI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?
Newcastle United-Everton maçı 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. Premier League'in 9. hafta kapanış karşılaşmasında Newcastle United, Everton'ı St. James' Park'ta konuk edecek.
Newcastle United'ın resmî açıklamasına göre mücadele başlangıçta 31 Ekim Cumartesi günü planlanmıştı. İngiltere'deki yayın programı düzenlemesinin ardından karşılaşma 2 Kasım Pazartesi gününe alındı.
NEWCASTLE UNITED-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Newcastle United-Everton karşılaşması beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'deki yayıncı kuruluş, Premier League'in 9. hafta programında bu karşılaşmaya da yer verdi.
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