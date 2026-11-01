Fransa Ligue 1'de Lyon ile Angers, 9. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Program değişikliğiyle yeni tarihe alınan maç öncesinde yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Lyon - Angers maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda, nereden izlenir? İşte detaylar haberin devamında...

Lyon - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de futbol heyecanı Lyon - Angers karşılaşmasıyla sürüyor. Ligin 9. haftasında oynanacak mücadelede Lyon, sahasında Angers'i ağırlayacak. Karşılaşmanın daha önce açıklanan programında yapılan değişikliğin ardından futbolseverler güncel maç bilgilerine odaklandı. Peki, Lyon - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Lyon - Angers maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

LYON - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon - Angers maçı 1 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.15'te başlayacak. Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak mücadele için iki takım Lyon'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın Fransa yerel saatine göre başlangıcı ise 17.15 olarak açıklandı. Türkiye ile Fransa arasındaki saat farkı nedeniyle maç, Türkiye'de 19.15'ten itibaren takip edilebilecek.

LYON - ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon - Angers karşılaşması beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'deki futbolseverler, Fransa Ligue 1'in 9. haftasındaki mücadeleyi yayıncı kanal üzerinden takip edebilecek.

beIN SPORTS Türkiynin 1 Kasım Pazar gününe ait yayın programında Lyon - Angers karşılaşmasına saat 19.15'te yer verildi.

LYON - ANGERS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lyon - Angers mücadelesi beIN SPORTS MAX 1 kanalından yayınlanacağı için şifresiz televizyon yayını bulunmuyor. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı, beIN SPORTS'un ücretli yayın ağı içerisinde yer alıyor.

LYON - ANGERS MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Lyon - Angers karşılaşmasının başlangıçta 31 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanması planlanıyordu. Ancak Rhône Valiliğinin talebi üzerine müsabakanın tarihi değiştirildi. Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), 27 Ekim'de yaptığı duyuruyla karşılaşmanın 1 Kasım Pazar gününe alındığını açıkladı.

Böylece maçın yeni başlangıç saati Fransa'da 17.15, Türkiye'de ise 19.15 olarak belirlendi. Karşılaşma, daha önce açıklanan cumartesi programı yerine pazar günü oynanacak.

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