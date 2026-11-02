Lorient-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Lorient-Brest karşılaşması için geri sayım başladı. Fransa Ligue 1'de 9. haftanın Breton derbisi hangi gün, saat kaçta oynanacak? Canlı yayın hangi kanalda olacak, mücadele nasıl takip edilecek? Erteleme kararının ayrıntıları ve iki takımın son sonuçları dikkat çekiyor.
Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonunun 9. haftasında Lorient ile Brest karşı karşıya geliyor. Stade du Moustoir'da oynanacak Breton derbisinde ev sahibi Lorient, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken Brest deplasmanda üç puan arayacak. Karşılaşmanın ertelenmesinin ardından güncellenen maç programı da belli oldu. Peki, Lorient-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Lorient-Brest hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nereden izlenir? İşte ayrıntılar...
Lorient-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
LORIENT-BREST MAÇI NE ZAMAN?
Lorient-Brest maçı 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Fransa Ligue 1'in 9. haftası kapsamında düzenlenecek karşılaşma, başlangıçta 31 Ekim Cumartesi günü için planlanmış ancak organizasyon takviminde değişikliğe gidilmişti.
LORIENT-BREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Lorient-Brest karşılaşması Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Fransa'da yerel saatle 20.45'te oynanacak mücadele, Lorient kentindeki Stade du Moustoir'da gerçekleştirilecek.
LORIENT-BREST MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lorient-Brest maçı, Türkiye'de beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransa Ligue 1'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'un resmî haftalık yayın programında da karşılaşmanın kanal bilgisi doğrulandı.
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