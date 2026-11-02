Lorient-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lorient-Brest karşılaşması için geri sayım başladı. Fransa Ligue 1'de 9. haftanın Breton derbisi hangi gün, saat kaçta oynanacak? Canlı yayın hangi kanalda olacak, mücadele nasıl takip edilecek? Erteleme kararının ayrıntıları ve iki takımın son sonuçları dikkat çekiyor.