Deportivo ile Osasuna, LaLiga'nın 11. haftasında kritik bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Deportivo-Osasuna maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak ve nereden canlı izlenecek? İki takımın son form grafiği, teknik direktör açıklamaları ve kadro gelişmeleri maç öncesi gündemde.

İspanya LaLiga'da 2026-2027 sezonunun 11. haftası, Deportivo ile Osasuna arasında oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Ligde aynı puana sahip iki ekip, Riazor'daki mücadelede galibiyet arayacak. Peki, Deportivo-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Deportivo-Osasuna maçı nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

Deportivo-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

DEPORTIVO-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

Deportivo-Osasuna maçı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. İspanya LaLiga'nın 11. haftasına ait karşılaşma, A Coruña kentindeki ABANCA-RIAZOR Stadı'nda gerçekleştirilecek ve haftanın son müsabakası olacak.

DEPORTIVO-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Deportivo ile Osasuna arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya'da yerel saatle 21.00'de oynanacak karşılaşmada iki takım da ligdeki 11 puanlık toplamını artırmaya çalışacak.

Deportivo-Osasuna karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

DEPORTIVO VE OSASUNA'NIN LALIGA'DAKİ DURUMU

LaLiga'da 10 maç sonunda Deportivo ve Osasuna 11'er puanda bulunuyor. Ev sahibi Deportivo, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederken konuk ekip Osasuna 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Deportivo bu süreçte 13 gol atıp 13 gol yedi. Osasuna ise rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde 20 gol gördü. İki takımın da son haftalardaki puan kayıpları, Riazor'daki mücadelenin önemini artırıyor.

DEPORTIVO-OSASUNA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI