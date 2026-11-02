Jong Utrecht - Dordrecht maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Jong Utrecht ile Dordrecht, Hollanda Eerste Divisie'de puan mücadelesine çıkıyor. Jong Utrecht - Dordrecht maçı bugün mü, ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda, canlı yayın Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte maç öncesi merak edilenler...