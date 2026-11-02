Jong Utrecht - Dordrecht maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Jong Utrecht ile Dordrecht, Hollanda Eerste Divisie'de puan mücadelesine çıkıyor. Jong Utrecht - Dordrecht maçı bugün mü, ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda, canlı yayın Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte maç öncesi merak edilenler...
Hollanda 2. Ligi'nde haftanın önemli karşılaşmalarından biri Jong Utrecht ile Dordrecht arasında oynanacak. Geride kalan haftalarda beklentilerin altında kalan iki takım, 13. hafta mücadelesinde galibiyet arayacak. Jong Utrecht - Dordrecht maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, Türkiye'den canlı izlenebilecek mi? İşte maçın detayları...
JONG UTRECHT - DORDRECHT MAÇI NE ZAMAN?
Jong Utrecht - Dordrecht maçı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Hollanda Eerste Divisie'nin 13. haftasındaki mücadeleye Jong Utrecht ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Utrecht kentindeki Sportcomplex Zoudenbalch'ta gerçekleştirilecek.
JONG UTRECHT - DORDRECHT MAÇI SAAT KAÇTA?
Jong Utrecht ile Dordrecht arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Hollanda yerel saatine göre karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.
JONG UTRECHT - DORDRECHT MAÇI HANGİ KANALDA?
Jong Utrecht - Dordrecht karşılaşmasının Hollanda'daki canlı yayın adresi ESPN 4 olacak. Hollanda'daki yayın programında mücadele için ESPN 4 kanalı gösteriliyor.
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