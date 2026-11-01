1 Kasım 2026 Süper Loto çekilişi tamamlandı. Pazar günü yapılan çekilişin ardından kazanan numaralar, büyük ikramiye ve ikramiye dağılımı araştırılmaya başlandı. İşte Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde 1 Kasım 2026 Pazar gününün sonuçları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişte belirlenen 6 numara, kupon sahiplerinin gündemine geldi. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve kaç kişinin ikramiye kazandığı da sonuçların açıklanmasıyla netleşti.

1 KASIM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR NELER?

1 Kasım 2026 Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar şöyle:

[KAZANAN NUMARA 1] - [KAZANAN NUMARA 2] - [KAZANAN NUMARA 3] - [KAZANAN NUMARA 4] - [KAZANAN NUMARA 5] - [KAZANAN NUMARA 6]

Çekilişin ardından kupon sahipleri, kendi seçtikleri numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE KAZANANI ÇIKTI MI?

Süper Loto çekilişinde 6 numaranın tamamını doğru tahmin eden kişi ya da kişilerin bulunup bulunmadığı merak ediliyor.

1 Kasım çekilişinde 6 bilen [KAZANAN KİŞİ SAYISI] kişi oldu. Büyük ikramiye [DEVREDEN / KAZANILAN TUTAR] TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç sorgulama bölümünden Süper Loto oyunu ve 1 Kasım 2026 çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralar görüntülenebilir.

Kupon sahipleri, seçtikleri numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kontrol edebilir.

Süper Loto resmî sonuç ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen çekilişlerde 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6'sı belirleniyor.