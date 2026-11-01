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Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Kasım kazanan numaralar belli oldu

1 Kasım 2026 Süper Loto çekilişi tamamlandı. Pazar günü yapılan çekilişin ardından kazanan numaralar, büyük ikramiye ve ikramiye dağılımı araştırılmaya başlandı. İşte Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi:
Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Kasım kazanan numaralar belli oldu

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde 1 Kasım 2026 Pazar gününün sonuçları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişte belirlenen 6 numara, kupon sahiplerinin gündemine geldi. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve kaç kişinin ikramiye kazandığı da sonuçların açıklanmasıyla netleşti.

1 KASIM SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR NELER?

1 Kasım 2026 Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar şöyle:

[KAZANAN NUMARA 1] - [KAZANAN NUMARA 2] - [KAZANAN NUMARA 3] - [KAZANAN NUMARA 4] - [KAZANAN NUMARA 5] - [KAZANAN NUMARA 6]

Çekilişin ardından kupon sahipleri, kendi seçtikleri numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE KAZANANI ÇIKTI MI?

Süper Loto çekilişinde 6 numaranın tamamını doğru tahmin eden kişi ya da kişilerin bulunup bulunmadığı merak ediliyor.

1 Kasım çekilişinde 6 bilen [KAZANAN KİŞİ SAYISI] kişi oldu. Büyük ikramiye [DEVREDEN / KAZANILAN TUTAR] TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç sorgulama bölümünden Süper Loto oyunu ve 1 Kasım 2026 çekiliş tarihi seçilerek kazanan numaralar görüntülenebilir.

Kupon sahipleri, seçtikleri numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kontrol edebilir.

Süper Loto resmî sonuç ekranı: https://www.millipiyangoonline.com/

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen çekilişlerde 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6'sı belirleniyor.

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