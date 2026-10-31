Milan-Inter canlı izle seçenekleri futbolseverlerin gündeminde. Serie A'nın 10. haftasında iki ezeli rakip, Milano derbisinde kozlarını paylaşacak. Peki, Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

Milan-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 10. haftası, Milan ile Inter arasında oynanacak Milano derbisine sahne olacak. Ligde zirve mücadelesini sürdüren Inter, deplasmanda kazanarak avantajını korumayı amaçlarken Milan, ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Milan-Inter maçı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta? Milano derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milan-Inter canlı izle seçenekleri neler, karşılaşma şifresiz mi? İşte detaylar...

MILAN-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan ile Inter arasındaki İtalya Serie A 10. hafta mücadelesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Milano derbisi bu akşam oynanacak ve iki ezeli rakip sezonun ilk lig karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

MILAN-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan-Inter derbisi Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Serie A'nın 10. haftasındaki mücadele, futbolseverler tarafından televizyon ve dijital yayın seçenekleriyle takip edilebilecek.

MILAN-INTER CANLI İZLE | NEREDEN İZLENİR?

Milan-Inter karşılaşması, S Sport 2 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı izlenebilecek. Milano derbisini takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun resmî yayın hizmetlerine erişim sağlayabilecek.

MILAN-INTER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Milan ile Inter arasındaki karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. İtalya Serie A'nın 10. haftasında oynanacak mücadele, S Sport 2 ve S Sport Plus'ın ücretli yayın hizmetleri kapsamında ekranlara gelecek.

MILAN-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki dev karşılaşmaya İtalya'nın Milano kentinde bulunan San Siro (Giuseppe Meazza) Stadyumu ev sahipliği yapacak. Milan'ın ev sahibi olarak sahaya çıkacağı mücadelede tribünlerde büyük bir derbi atmosferi yaşanması bekleniyor.

MILAN-INTER MAÇI CANLI TAKİP EKRANI