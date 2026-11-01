Fransa Ligue 1'de Paris FC, Monaco'yu konuk ediyor. Peki, Paris FC-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele bugün mü oynanacak, canlı yayın nereden izlenebilecek ve takımların ligdeki son durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

Paris FC-Monaco karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı Paris FC-Monaco karşılaşmasıyla devam ediyor. Ev sahibi Paris FC, ligdeki yükselişini sürdürmek isterken Monaco ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki konumunu korumayı amaçlıyor. Peki, Paris FC-Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman oynanacak? Karşılaşma bugün mü yapılacak? Şifresiz yayın var mı ve maç nereden takip edilebilecek? İşte detaylar...

PARIS FC-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris FC-Monaco karşılaşması, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.15'te başlayacak. Fransa Ligue 1'in 2026-2027 sezonundaki 9. hafta mücadelesinde iki ekip, önemli bir galibiyet için sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın Fransa'daki başlama saati 17.15 olarak açıklanırken Türkiye ile arasındaki saat farkı nedeniyle mücadele TSİ 19.15'te oynanacak.

PARIS FC-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris FC-Monaco maçı, Türkiye'de beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PARIS FC-MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Paris FC ile Monaco arasındaki mücadele, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade Jean-Bouin stadında oynanacak.

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