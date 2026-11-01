CANLI | Marsilya-Toulouse maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Marseille, Toulouse'u konuk ediyor. İki ekibin karşılaşması öncesinde maçın yayın programı gündemde. Peki, Marsilya-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı nereden izlenir? İşte detaylar...