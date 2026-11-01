Athletic Bilbao-Real Sociedad maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Athletic Bilbao ve Real Sociedad, sezonun önemli Bask derbilerinden birine çıkıyor. Karşılaşma öncesinde "Athletic Bilbao-Real Sociedad canlı izle, maç saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündemde. Peki, mücadele şifresiz mi, nerede oynanacak? Detaylar haberin devamında.

Athletic Bilbao-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 11. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Athletic Bilbao, Real Sociedad'ı konuk edecek. Bask futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde maçın yayın programı gündeme geldi. Peki, Athletic Bilbao-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma canlı nereden izlenebilir? İşte merak edilen ayrıntılar...

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao-Real Sociedad maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. La Liga'nın 11. hafta programında yer alan karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak.

İki takım da Bask derbisinden üç puanla ayrılmayı hedeflerken, Real Sociedad üst sıralardaki yerini korumaya, Athletic Bilbao ise kendi sahasında kazanarak puan farkını azaltmaya çalışacak.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Real Sociedad karşılaşması, Türkiye'de S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek.

La Liga'nın 11. haftasında oynanacak derbinin Türkiye yayın programında bu iki seçenek yer alıyor. Karşılaşmanın yayın saatinde futbolseverler San Mames'teki mücadeleyi canlı izleyebilecek.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bask derbisi, İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu'nda oynanacak. Athletic Bilbao'nun iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, iki ezeli rakibin karşılaşmasına sahne olacak.

Derbinin hakemi Alejandro José Hernández Hernández olarak açıklandı. Mücadele, La Liga'nın 2026-2027 sezonu 11. haftası kapsamında gerçekleştirilecek.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Athletic Bilbao, La Liga'da oynadığı 9 maç sonunda 12 puan elde ederek 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, bu süreçte 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 12 gol gönderen Bilbao temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü.

Real Sociedad ise 10 karşılaşmada topladığı 19 puanla 5. sırada yer alıyor. Altı galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyeti bulunan konuk ekip, 19 gol atarken 18 gol yedi. Real Sociedad'ın son dört lig maçını kazanması, derbi öncesinde dikkat çeken performans verileri arasında yer alıyor.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI CANLI TAKİP EKRANI